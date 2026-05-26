Formation du gouvernement : Pastef met en garde ses militants et pose ses conditions au président de la République

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Comité exécutif (COMEX) de Pastef informe que certains membres du parti ont été approchés par les services de la Présidence en vue d’être consultés pour la formation d’un nouveau gouvernement.

PASTEF – Les Patriotes réitère sa disponibilité à accompagner le président de la République, mais fixe ses conditions.

Le parti précise que tout militant qui accepterait de répondre à cette sollicitation « aura agi à titre personnel ».

Dans un communiqué, le parti affirme avoir été informé que certains de ses membres ont été contactés par les services de la Présidence de la République afin de participer à des échanges relatifs à la composition de la future équipe gouvernementale.

PASTEF réitère sa disponibilité à accompagner le Président de la République, dans le cadre d’une « collaboration franche et responsable, dans l’exécution des politiques publiques».

Toutefois, le parti précise que cette « collaboration doit se faire suivant des orientations programmatiques claires ».

Le COMEX cite notamment plusieurs points qu’il considère comme prioritaires : « l’engagement à rester fidèle au programme qui nous a élus en 2024 », la clarification des perspectives liées à la gestion de la dette souveraine, le blocage des mesures de hausse du coût de la vie, la poursuite des renégociations de contrats stratégiques, la lutte contre la corruption et le contrôle des fonds opaques ».

Le communiqué évoque également des discussions attendues sur « la gestion des affaires judiciaires » ainsi que sur « la structure et la répartition des portefeuilles ministériels ».

PASTEF insiste par ailleurs sur le fait que les échanges avec les autorités doivent se dérouler dans un cadre institutionnel. « Ces discussions devront se tenir, non pas individuellement avec les militants, mais avec le cadre institutionnel habilité du parti », indique le communiqué.

Le COMEX conclut en précisant que tout membre du parti qui participerait à ces consultations sans mandat officiel le ferait à titre personnel. «Par conséquent, tout militant du Parti qui s’y rendra aura agi à titre personnel».