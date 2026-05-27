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Prière de Tabaski à l’UCAD : L’Imam Oumar Sall appelle les gouvernants au maintien de la stabilité, de la cohésion sociale et à la poursuite des réformes

27 mai 2026 Actualité

À l’occasion de la prière de l’Aïd El Kébir célébrée ce mercredi par la communauté musulmane Ibadou, l’imam de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Oumar Sall, a adressé un message aux autorités du pays en les exhortant à mener avec sérieux les réformes nécessaires au redressement national.

 

Prenant la parole devant les fidèles réunis pour la Tabaski, l’imam Oumar Sall les a appelés à poursuivre avec détermination les chantiers de réforme politique, judiciaire, économique, éducatif et social, les présentant comme des leviers indispensables au renforcement de la stabilité, de la sécurité, de la cohésion nationale et du développement du Sénégal.

 

Dans la foulée, l’imam a également insisté sur la nécessité de préserver l’unité au sein de la communauté musulmane du pays, dans un contexte marqué par des divergences de pratiques, illustrées notamment par la célébration de la fête en ordre dispersé.

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