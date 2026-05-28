Sénégal : le journaliste Soya Diagne, en liberté provisoire, brise le silence après huit mois de détention

Le journaliste sénégalais Soya Diagne a bénéficié d’une mesure de liberté provisoire, après avoir passé huit mois derrière les barreaux. Il était incarcéré sous l’accusation de « diffusion de fausses nouvelles ».

​À sa sortie de prison, le journaliste a exprimé un sentiment de soulagement teinté de résignation spirituelle.

​« C’est une épreuve que nous mettons sur la volonté divine, donc sur la volonté d’Allah, musulmans, croyants, pratiquants que nous sommes. On ne peut que s’en réjouir et espérer avoir des lendemains meilleurs », a souligné Soya Diagne.

​Revenant sur les faits qui lui sont reprochés, le professionnel des médias a tenu à clarifier le contexte de son arrestation. Selon lui, il s’agit d’un malentendu lié à l’usage de la satire sur les réseaux sociaux.

​« Une accusation de diffusion de fausses nouvelles par rapport à un post entier que j’ai repris. J’ai fait juste le partage avec mon style d’écriture ironique », a-t-il expliqué, affirmant au passage ne pas comprendre le fond du dossier : « Je ne sais même pas de quelles nouvelles fausses j’ai eu à diffuser ».

​Bien qu’il ait retrouvé une liberté de mouvement temporaire, Soya Diagne n’est pas encore totalement blanchi. L’affaire reste pendante devant les tribunaux.

​Soucieux de respecter le cadre légal, le journaliste a choisi de mesurer sa parole pour la suite des événements : « Maintenant que le dossier n’est pas encore fini, c’est toujours en instance, je préfère ne pas me prononcer là-dessus. Je pense que sous peu de temps, on saura ce que la justice aura décidé sur cette accusation ».