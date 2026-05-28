Prière à la Grande Mosquée : le chef de l’État appelle à renforcer la solidarité nationale

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À l’issue de la prière, le président de la République a insisté sur la nécessité de consolider la solidarité nationale, particulièrement dans un contexte où de nombreuses familles font face à des difficultés économiques pour célébrer la fête.

Il a exprimé sa reconnaissance à celles et ceux qui ont pu accomplir la Tabaski dans de bonnes conditions, tout en adressant un message de solidarité aux Sénégalais qui n’ont pas eu les moyens de célébrer pleinement cette fête. Le chef de l’État a rappelé que l’esprit de la Tabaski repose avant tout sur le partage et l’entraide.

« Aucun Sénégalais n’est seul tant que nous saurons partager », a-t-il déclaré.

Le président a également invité les guides religieux et coutumiers à continuer de porter le pays dans leurs prières, soulignant leur rôle central dans la stabilité et la cohésion nationale.

Dans ce sens, il a confié aux autorités religieuses les préoccupations du pays, notamment la paix, la cohésion sociale, la santé des familles et la prospérité nationale. Il a également eu une pensée pour les forces engagées hors du territoire national, appelées à défendre les intérêts du pays.

Le chef de l’État a enfin formulé des prières pour la nation et appelé à une mobilisation spirituelle collective en faveur de la paix et du développement du Sénégal.