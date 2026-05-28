Le président Faye salue les “sacrifices” consentis par les Sénégalais

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Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a dit, jeudi, reconnaitre les sacrifices consentis par les Sénégalais, rappelant que ”le sacrifice du prophète Ibrahim est une leçon de civisme”.

‘’La Tabaski nous rappelle, par le sacrifice d’Ibrahim, qu’il faut savoir renoncer à une part de soi pour ce qui est plus grand que soi. C’est une leçon de foi. C’est aussi une leçon de civisme qui parle à la République que nous voulons bâtir’’, a déclaré le président de la République après la prière de l’Aïd el-Kébir.

Le chef de l’Etat a accompli ce jour la prière de l’Aïd el-Kébir (Tabaski) à la Grande Mosquée de Dakar. La prière a été dirigée par l’Imam Ratib, El Hadji Moussa Samb en présence de plusieurs autorités religieuses et politiques ainsi qu’une foule nombreuse de fidèles.

Il a soutenu que l’Etat n’ignore pas les efforts que beaucoup de Sénégalais ont consentis pour célébrer “dignement” cette fête.

‘’A celles et ceux qui ont pu le faire, je dis ma reconnaissance. À celles et ceux que les conditions n’ont pas permis pleinement de servir, je dis la solidarité de la nation. Le sens même de la Tabaski est le partage. Aucun Sénégalais n’est seul tant que nous saurons partager’’.

Il a saisi cet instant pour demander aux guides religieux et coutumiers de continuer à porter notre pays dans leurs prières.

‘’Je voudrais aussi leur confier nos soldats qui n’ont pas pu être au Sénégal en ce jour et qui sont partis défendre les couleurs de la nation dans le cadre de la Coupe du Monde 2026″, a dit le Président Faye, parlant de l’équipe nationale de football qui a quitté la veille la capitale sénégalaise pour rallier les Etats-Unis d’Amérique dans le cadre de la coupe du monde 2026.

“Aux imams, aux guides religieux et coutumiers, que leur guide s’élève vers le Tout-Puissant pour la paix de la nation, la cohésion de notre peuple, la santé de notre famille, la réussite de notre jeunesse et la prospérité de notre Sénégal’’, a-t-il dit.