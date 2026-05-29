Limogeage d’Ousmane Sonko au Sénégal : La réaction de Charles Blé Goudé

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Le limogeage du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko en fin de semaine dernière ne laisse pas de marbre Charles Blé Goudé. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, le leader du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep), dit ne pas considérer ce fait politique comme un échec du tandem Diomaye -Sonko, parce qu’en réalité, l’objectif initial de ce duo, était de conquérir le pouvoir. Et cet objectif a été atteint avec brio.

Ils ont échoué au niveau de l’objectif secondaire

Le Pastef a gagné haut la main la Présidentielle de 2024, réalisant une alternance au sommet de l’Etat sénégalais. Le véritable problème, s’est posé au niveau de l’objectif secondaire, estime Charles Blé Goudé.

Cet objectif secondaire, de son point de vue, c’est la « gestion du pouvoir et des égos, la gestion de la collaboration entre les deux personnalités ». A ce stade, c’est un échec, reconnaît le politicien ivoirien.

En somme, il trouve qu’on ne saurait donc considérer le tandem Diomaye-Sonko comme un échec total, mais partiel.

« Au Sénégal, ils ont essayé quelque chose. N’ayez pas peur d’essayer. On peut essayer et rencontrer des limites, des faiblesses. On peut dire que la stratégie employée par le Pastef a partiellement réussi, mais il y a des (choses ) à corriger, à améliorer », a déclaré Charles Blé Goude