Diplomatie : Diomaye Faye reçu par Adama Barrow pour renforcer les liens bilatéraux

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Le Président Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar ce samedi direction Banjul. Objectif : une visite de travail en Gambie, voisine et alliée historique du Sénégal.

Selon un communiqué de la Présidence, ce déplacement illustre « la qualité du dialogue entre le Sénégal et la Gambie et la force des liens historiques et culturels qui unissent si profondément les deux peuples ».

Pour cette mission, le chef de l’État est accompagné du nouveau Premier ministre El Amine Lo, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement. Parmi eux, Me Bamba Cissé, ministre de l’Intérieur.

À Banjul, Bassirou Diomaye Faye devrait être reçu par son homologue gambien Adama Barrow. Les deux dirigeants ont déjà affiché leur volonté de renforcer la coopération bilatérale, notamment sur les questions de sécurité transfrontalière, d’intégration économique et de libre circulation dans l’espace CEDEAO.

Cette visite confirme la priorité accordée par le nouveau pouvoir sénégalais aux relations de bon voisinage, dès les premiers mois du mandat.