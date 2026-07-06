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Taekwondo : Bocar Diop décroche l’or à l’Open International en France

6 juillet 2026 Actualité

 

Le taekwondoïste sénégalais Bocar Diop a remporté la médaille d’or à l’Open International Solidarité, une compétition comptant pour le classement mondial, disputée en France les 4 et 5 juillet 2026.

Engagé dans la catégorie des -63 kg, le pensionnaire de l’AS Pikine Taekwondo a réalisé un parcours solide tout au long de la compétition pour s’adjuger la première place.

Déjà vice-champion d’Afrique en 2024, vice-champion des Jeux Africains la même année et participant aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Bocar Diop ajoute ainsi une nouvelle médaille d’or à son parcours.

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