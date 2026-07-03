Kaolack: pourquoi la Coalition « Diomaye Président » doit être renforcée

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Le Saloum et, notamment, la région de Kaolack, est un terrain d’enjeu majeur. En cette veille d’ élections locales, les ambitions se dessinent dans les différentes chapelles politiques. Les différentes forces en présence sont, déjà, à l’affût pour engranger le maximum de voix afin de contrôler le pouvoir local. La Coalition « Diomaye

Président » compte-il se repositionner? La réponse est bel et bien affirmative. Et c’est ce qui laisse dire qu’elle devrait aller au combat avec les armes lourdes. Devant le camp d’en face peuplé, pour l’essentiel, par le défunt régime

l’APR, le

Pastef, le PDS new look, elle ne doit pas lésiner sur les moyens pour ainsi imposer sa suprématie car, c’est un truisme que de le dire, ces échéances vont être les primaires pour la mère des batailles, la Présidentielle de 2029. Elle va devoir peser lourde sur la balance… électorale au niveau du Saloum pour se réaffirmer son statut et confirmer son ancrage. Ses principaux responsables locaux doivent être mieux outillés pour faire face aux assaillants qui, ma foi, ne lui feront pas cadeau. Mortal Kombat!!! Alors, il leur faut plus de mordant pour affronter le Pastef, mais aissi, pour venir à bout de l’APR qui garde, de toute évidence, des poches de résistance dans les différentes contrées.