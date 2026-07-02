Un ex-indicateur du commissariat des Parcelles Assainies acquitté pour des faits de vol

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Même s’il a eu la chance d’être acquitté par la chambre criminelle de Dakar, Ousmane Doucouré ne va jamais pouvoir rattraper le temps perdu en prison. Cet ancien informateur du commissariat des Parcelles Assainies a passé six longues années en prison pour des faits d’association de malfaiteurs et vol avec violences et usage de moyen de locomotion.

Les poursuites ont révélé qu’à cette époque, les nommés Cheikh Thiaw et Mbaye Ndiaye avaient été agressés par des individus qui se trouvaient à bord d’une moto. Ainsi, lorsqu’ils sont allés déposer plainte, les susnommés ont dit avoir reconnu Ousmane Doucouré comme faisant partie de la bande d’agresseurs. Ils ont été respectivement délestés de la somme de 3 millions de F Cfa et 6 millions de F Cfa. Cheikh Thiaw précisait même avoir reconnu Doucouré au cours de la séance d’identification. Il révélait que ce dernier et ses acolytes non encore identifiés l’avaient poursuivi jusqu’à son appartement avant de le délester de son sac qui contenait cet argent en l’attaquant avec une arme.

Entendu, Ousmane Doucouré avait nié ces accusations, tout en alléguant avoir fait l’objet d’un plan ourdi par l’agent de police, M.L. Khouma qui se trouve être son rival. Jusqu’à la barre du tribunal, cet accusé a persisté à accuser ce policier avec qui il a eu à travailler par le passé. « C’est M.L. Khouma, un policier avec qui j’ai eu des problèmes, qui m’a conduit à la police. Il m’a détenu au commissariat durant 3 jours et ne cessait d’appeler des individus pour qu’ils viennent procéder à mon identification et m’accuser », a-t-il expliqué.

Ousmane Doucouré a par ailleurs accusé le flic d’avoir orchestré ce plan, après lui avoir volé sa copine avec laquelle il s’est par la suite marié. « Il a voulu m’enfermer parce que c’est une histoire de fille qui nous oppose. Cette dernière s’appelle G. Ka et elle était ma copine. Il m’a appelé pour me demander de la laisser, sinon il allait me coller un procès. Et il a mis ses menaces à exécution », a affirmé l’accusé.

À cet effet, il a eu même à être condamné à 3 mois de prison assortis du sursis par le tribunal des flagrants délits le 10 novembre 2025 pour injures non publiques et menaces de mort contre le policier Khouma. Depuis la prison de Rebeuss où il était détenu provisoirement depuis 2020 dans ce dossier pour lequel il comparaît devant la chambre criminelle, il avait appelé le flic qu’il menaçait de mort parce qu’il lui avait volé sa copine. C’est lors de son audition que Khouma a expliqué que Doucouré n’était pas un simple suspect, mais un ancien informateur avec lequel il collaborait lorsqu’il travaillait aux Parcelles Assainies. « Nous avons travaillé ensemble durant des années. Il m’a aidé à infiltrer des milieux criminels, et nos résultats étaient bons », a-t-il confié. Mais tout a basculé en février 2020. À la suite d’un vol avec violences, le numéro de téléphone du principal suspect s’est révélé être celui de Doucouré. Khouma dit avoir alors conduit l’opération qui a mené à son arrestation et à son inculpation.