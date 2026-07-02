Boy Djinné déclare introduire des téléphones en prison moyennant 40000 FCFA

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Baye Modou Fall alias Boy Djiné s’est collé une troisième procédure. Déjà qu’il en a deux qui sont pendantes devant la chambre criminelle et pour lesquelles il est sous mandat de dépôt depuis 2023, il a été conduit hier devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour une affaire d’introduction de téléphones portables contenant une grande qualité de vidéos et photos pornographiques entre autres objets. L’affaire, relate Les Echos, évoquée hier, mercredi 1er juillet 2026, a été renvoyée pour le 15 juillet prochain afin qu’il soit extrait de prison.

Entendu, il avait reconnu en être le propriétaire. Et quand il a été interrogé sur la manière dont il a introduit ses objets en prison, Boy Djiné a révélé aux enquêteurs avoir acheté le téléphone portable de marque Samsung à l’extérieur avant qu’il ne le fasse introduire frauduleuse dans les locaux. Mieux, il a affirmé que beaucoup de téléphones entrent en complicité avec les gardes pénitentiaires à qui ils paient 40.000 F Cfa.