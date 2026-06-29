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Révision constitutionnelle : Les accès à l’Assemblée verrouillés

29 juin 2026 Société

La proposition de loi portant révision de la Constitution, initiée par les députés du groupe parlementaire PASTEF, est examinée ce lundi à l’Assemblée nationale dans un climat de fortes tensions politiques et sécuritaires. Et, déjà, le dispositif sécuritaire est renforcé avant le débat constitutionnel, a constaté  un reporter de Senego.

À l’Hémicycle, les députés de l’opposition entendent jouer pleinement leur rôle de contre-pouvoir en contestant plusieurs dispositions du texte validé en commission des lois.

À l’extérieur, des mouvements citoyens et des organisations politiques de l’opposition et de la majorité avaient appelé à des manifestations pour dénoncer cette réforme constitutionnelle.

Face à ces appels, toutes tendances confondues, un important dispositif sécuritaire a été déployé très tôt ce lundi autour de l’Assemblée nationale. Toutes les voies d’accès menant au siège de l’institution ont été bouclées par les forces de défense et de sécurité, empêchant tout rassemblement à proximité.

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