Du neuf dans l’affaire du présumé fils du magistrat arrêté

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Une affaire de vol portant sur environ 100 millions de francs était dans toutes les discussions durant tout le week-end. L’affaire a été d’autant plus suivie qu’elle implique le fils d’un magistrat, outre le montant qui a été soustrait. Ce dossier concerne de jeunes garçons âgés entre 20 et 22 ans. Parmi eux, M. L. Sy, dont le père est juge de siège au Pool judiciaire financier, S. Sall (21 ans), S.S. Mbodj (19 ans), A. Sarr (22 ans). Placés hier sous mandat de dépôt, tous comparaîtront devant le juge des flagrants délits de Dakar, demain jeudi, pour être jugés.Les faits remontent à la semaine dernière. A. Sarr élève âgé de 22 ans, a fait la rencontre, fortuitement, de A. Ndiaye qui conduisait une luxueuse voiture. Ayant la folie des belles voitures, l’élève au centre de formation Sénégal-

Japon a réussi à se rapprocher de Ndiaye et de familiariser avec lui. Ayant fini d’échanger avec le garçon, quelques minutes plus tard, A. Ndiaye verrouille sa voiture avec sa clé automatique et se rend quelque part. Du moins, c’est ce qu’il a cru après avoir activé le verrouillage à distance. Malheureusement, ce n’était pas le cas. A. Sarr qui a profité de l’absence de Ndiaye a ouvert la portière de la voiture pour s’emparer du sac dont il ignorait totalement le contenu. Pire, il a même oublié qu’il avait, au cours des échanges avec le propriétaire de la voiture, remis son numéro de téléphone portable à ce dernier.

Il rentre directement chez lui. C’est ainsi, ouvrant le sac, qu’il a su qu’il y avait 100 millions de francs. Il s’en est alors ouvert à ses amis dont M.L. Sy, le fils du magistrat et ils sont allés le lendemain acheter une luxueuse voiture. Pour cela, c’est M. L. Sy, naïvement, qui a donné sa carte d’identité nationale. Mais, il restait encore beaucoup d’argent et, ne sachant quoi faire avec, ils ont eu à faire quelques autres dépenses, avant de se décider à acheter une autre voiture. C’est alors qu’ils ont été interpellés par la police.

Selon A. Ndiaye, il y avait 100 millions de francs et l’argent devait servir à l’achat d’un immeuble à 80 millions de francs. Lorsqu’il est revenu et qu’il s’est rendu compte que le sac avait disparu, il a vite pensé au garçon et il a essayé de l’appeler, mais sans succès. Pour l’heure, 79 millions de francs ont pu être récupérés. Il reste un reliquat de 21 millions de francs, qu’ils devront probablement payer solidairement, si toutefois, ils font l’objet de condamnation.

Le juge du Pjf a porté plainte

Toutefois, l’affaire est loin d’être finie, puisque, parallèlement à ce dossier, il y a eu une plainte du magistrat dont le nom et la réputation ont été presque salis par les internautes, à la suite de cette publication. En fait, le journaliste Mor Mbaye Cissé, auteur de l’article, avait écrit, que dans un premier temps, le jeune M.L Sy avait déclaré sur procès-verbal qu’il a avait volé l’argent (25 millions) dans l’armoire de son père magistrat, avant de changer de version, pour dire qu’il n’en était rien et qu’il voulait juste sauver ses amis. C’est ce premier article qui lui a valu des déboires judiciaires avec une convocation au niveau de la Sureté Urbaine. Curieusement, il a été placé en garde-à-vue. Reste à savoir qu’elle suite judiciaire sera donnée à cette plainte, car il est sûr que le journaliste n’a pas inventé l’histoire.