Fatick : le sabar vire au drame, le candidat au bac Aziz Ndiaye croise la mort avant l’examen

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Le bac général débute ce mercredi au Sénégal. Alors que les candidats procèdent aux dernières révisions, l’un d’entre eux a trouvé la mort dans des conditions tragiques. Il s’agit de Mouhamadou Abdou Aziz Ndiaye, poignardé lors d’une bagarre entre deux groupes de jeunes de Niakhar.

C’était dans la nuit du vendredi au samedi, en marge d’une séance de sabar organisée dans la localité située dans le département de Fatick, renseigne Libération, qui relaye le drame. Au cours des échauffourées, rembobine le journal, le candidat au bac a été atteint au cœur. Évacué au centre de santé de Niakhar, il succombera à ses blessures.

Libération rapporte que le meurtrier présumé a été arrêté.