Kamb: Le maire Birame Ba réunit ses militants et signe son adhésion au Kiiraay Les patriotes Républicain

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C’est à la suite d’un grand rassemblement tenu ce samedi 15 Août 2026 que le maire de la commune de Kamb ( département de Linguère) Birame Ba a officiellement annoncé son adhésion au parti présidentiel Kiiray – Les Patriotes Républicains. A l’ occasion, l ́édile Birame Ba a invité ses militants et sympathisants à rejoindre également le parti présidentiel ( Kiiraay Les Patriotes Républicains).

Face à ses partisans, le premier magistrat de Kamb a évoqué les raisons qui ont motivé son choix. Selon ce dernier( le maire Birame Ba) , c’est suite à une invitation lancée par le maire de la commune de Dahra Djoloff Samba Ndiobène Ka, à rencontrer Son Excellence le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

« Avec certains de mes collègues maires du département de Linguère, nous avons décidé de nous ranger derrière Samba Ndiobène Ka, pour rencontrer le locataire du Palais national » renchérit-il.

Le maire Birame Ba a également indiqué, avoir profité de cette audience pour exposer les doléances liées à sa commune. Entre autres préoccupations, le Pré – Ferlo ( une demande sociale) pour parler communèment de la revitalisation des vallées mortes gage de développement du Djoloff, l’accès à l’eau, le désenclavement de la localité , l’extension du réseau électrique , le respect du paiement mensuel.des chefs de village.

Fidèle au maire de Dahra Samba Ndiobène Ka, Birame Ba réclame la nomination de ce dernier dans l’attelage gouvernemental pour le compte du Kiiray.

Le maire Birame Ba a informé sa base qu’il a été à la cérémonie de lancement du parti présidentiel.

Confiant que sa cause a été bien entendue, l’édile de Kamb Birame Ba a remercié tous les militants qui se sont mobilisés (les chefs de village, les adjoints au maire, les alliés : Doume Ka et Diéry Sow de l’urd, , Oumar Samba Ndéné, et Cheikh. Gallèle Sow du Ps, les responsables politiques ,les chefs religieux, les jeunes et femmes, les notables de la localité pour rehausser de leur présence à la manifestation politique.

A signaler que tous les intervenants lors de la rencontre à l’image de leur maire Birame Ba, ont prédit une victoire éclatante du parti présidentiel dans la collectivité territoriale de Kamb s’agissant des élections qui se profitent à l’horizon . Et ces derniers ( les participants) à l’occasion ont réaffirmé la ferme volonté, la détermination du maire Birame Ba pour le rayonnement de la collectivité locale de Kamb.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)