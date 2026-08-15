Révision constitutionnelle : la société civile et le groupe parlementaire Takku Wallu engagent des consultations

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une délégation de la Coalition de la société civile pour l’application des conclusions des Assises nationales, des recommandations de la CNRI et du Pacte national de bonne gouvernance démocratique a été reçue, le jeudi 13 août 2026 à l’Assemblée nationale, par le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal.

Selon un communiqué, cette rencontre s’inscrit dans la série de consultations engagées par la Coalition afin de favoriser une « révision constitutionnelle inclusive, consensuelle, transpartisane et durable ».

Le groupe parlementaire était représenté par sa présidente, Me Aïssata Tall Sall, accompagnée des députés Lamine Thiam et Abdou Mbow. La délégation de la société civile était composée de Paul Corréa, Youssouph Ndiaye, Arame Ndoye Gaye, Denis Ndour et Papis Thiabou.

Au cours des échanges, la Coalition a rappelé que son initiative prolonge un travail citoyen engagé depuis près de quatre ans autour de la mise en œuvre des conclusions des Assises nationales et des recommandations de la CNRI. Ce processus avait notamment conduit à l’élaboration du Pacte national de bonne gouvernance démocratique, signé par treize des dix-neuf candidats à l’élection présidentielle de mars 2024.

Élargie aujourd’hui à quarante-sept organisations de la société civile, la Coalition entend contribuer de manière non partisane, constructive et républicaine à la consolidation des institutions.

La Coalition a souligné qu’une « Constitution ne saurait être le projet d’une majorité, d’un parti ou d’une conjoncture politique ». Parce qu’elle organise la vie commune et engage les générations futures, sa révision doit résulter de concertations larges avec les forces vives de la Nation et rechercher un socle minimal d’accord acceptable par tous.

L’objectif est de sortir du cycle des modifications circonstancielles et de doter le Sénégal de règles « stables, équilibrées et suffisamment légitimes pour résister aux alternances politiques ».

Les principales propositions de la Coalition

La délégation a présenté plusieurs axes de réforme, notamment la volonté de « placer le citoyen au cœur de l’action publique » et de consacrer pleinement la démocratie participative.

Elle préconise également de garantir « effectivement les libertés publiques, les droits humains et les acquis », notamment ceux relatifs aux droits des femmes, mais aussi de renforcer la redevabilité des élus et des institutions envers les citoyens.

La Coalition plaide en outre pour « un rééquilibrage effectif des pouvoirs et l’indépendance de la justice », ainsi que pour la protection du bien public et des ressources nationales dans un cadre marqué par « la transparence et la responsabilité ».

Les représentants du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal ont accueilli favorablement cette démarche. Ils ont souligné le rôle de veille et d’interpellation de la société civile, rappelé que la « Constitution appartient à tous les Sénégalais » et affirmé que la République, l’État de droit et l’intérêt général doivent demeurer au-dessus des divergences partisanes.

Me Aïssata Tall Sall a particulièrement insisté sur le caractère de « ciment national » de la Constitution et sur la nécessité de faire précéder toute réforme majeure de larges concertations.

La présidente du groupe parlementaire a également invité à examiner avec attention les recommandations des Assises nationales, tout en veillant à préserver les acquis démocratiques et sociaux, notamment en matière de droits des femmes.

À l’issue de la rencontre, la Coalition s’est félicitée de « la qualité et de la franchise des échanges », estimant qu’une convergence s’est dégagée autour d’une conviction : « la Constitution est l’affaire de tous les citoyens ».

Les échanges ont enfin porté sur l’éducation citoyenne, la cohésion nationale et la préservation du caractère laïc de l’État.

Elle entend poursuivre ses consultations avec les institutions de la République, les groupes parlementaires, les acteurs politiques et les autres forces vives du pays. La Coalition réaffirme enfin sa disponibilité à participer à toute démarche de dialogue ou de facilitation visant à dégager « un consensus national minimal » autour de réformes destinées à renforcer durablement la démocratie, l’État de droit, la participation citoyenne et la stabilité du Sénégal.