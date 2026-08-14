Primes, carburant, billets… : Pape Thiaw réclame 423 millions FCFA à la FSF

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Le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw hausse le ton face à la Fédération sénégalaise de football (FSF). Par l’intermédiaire de ses conseils, Me Guédel Ndiaye et associés, il a fait signifier, jeudi 13 août 2026, une mise en demeure à l’instance dirigeante du football sénégalais. Le contentieux porte sur des salaires, primes, indemnités et frais professionnels impayés, pour un montant global de 423 820 300 FCFA.

​La lettre de mise en demeure, signifiée par voie d’huissier, fait état d’une importante ardoise financière. Selon les conseils de Pape Bouna Thiaw, le technicien n’a perçu aucun salaire depuis la signature de son contrat avec la FSF, le 1er mars 2026, pour une durée de trois ans.

​Six mois de salaires impayés

​Le contrat prévoit une rémunération mensuelle nette de 30 millions de FCFA. Pour la période allant de mars à août 2026, six mensualités resteraient ainsi impayées, soit 180 millions de FCFA. À cette somme s’ajoutent plusieurs engagements contractuels. La prime de signature, dont certaines échéances n’auraient pas été réglées, s’élève à 90 millions de FCFA. La prime spéciale est, pour sa part, évaluée à 30 millions de FCFA. Le sélectionneur réclame également 100 millions de FCFA au titre des primes liées au parcours en Coupe d’Afrique des nations et à la qualification pour la Coupe du monde.

​Des frais professionnels avancés de sa poche

​Le différend ne se limite pas aux salaires et aux primes. Selon la mise en demeure, Pape Bouna Thiaw aurait également avancé personnellement certains frais liés à ses activités professionnelles. « Monsieur Thiaw a été obligé d’avancer de sa poche les frais de déplacement lors de sa tournée du 11 au 19 avril 2026 », souligne le document.

​Une note de frais de 10 716 300 FCFA, adressée à la Fédération au mois de mai, serait restée sans règlement. Le technicien réclame en outre 1 104 000 FCFA au titre du forfait carburant et 12 millions de FCFA correspondant aux indemnités de logement sur six mois.

​Une huitaine accordée à la Fédération

​Au total, les créances invoquées par Pape Bouna Thiaw atteignent précisément 423 820 300 FCFA. Dans la mise en demeure, Me Guédel Ndiaye accorde à la Fédération sénégalaise de football un délai de huit jours pour procéder au règlement des sommes réclamées. À défaut de régularisation dans ce délai, le conseil du sélectionneur annonce la saisine des juridictions compétentes.