La FSF tient son nouveau sélectionneur, la présentation fixée au mardi prochain

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Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), s’apprête à mettre fin à des semaines de suspense. Le successeur de Pape Thiaw sera dévoilé ce mardi lors d’une conférence de presse au stade Léopold Sédar Senghor, selon Les Echos.

Le poste est vacant depuis le 11 juillet 2023, date à laquelle le comité exécutif de la FSF a acté la cessation des fonctions du sélectionneur national Pape Thiaw ainsi que de l’ensemble de son staff technique. Cette décision est intervenue au lendemain d’une élimination cruelle en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2023 face à la Belgique, sur le score de 2-1, après avoir pourtant mené 2-0. Une désillusion qui a marqué la fin d’un cycle, celui ouvert par Aliou Cissé puis prolongé par son adjoint devenu numéro un, Pape Thiaw.

Depuis, la Fédération se trouve face à une urgence sportive : lancer sans tarder le processus de désignation d’un nouveau sélectionneur avant les prochaines échéances des Lions, notamment les éliminatoires de la CAN 2027, qui démarrent dès septembre. Le futur technicien héritera aussi d’une mission délicate de transition générationnelle, avec plusieurs cadres historiques approchant de la retraite internationale, et la nécessité d’intégrer la jeunesse issue des sélections U17 et U20, sans briser l’unité du groupe.

Sur le plan du profil recherché, un principe semble intangible : la « préférence nationale », instaurée depuis la nomination de Cissé en 2015, ne devrait pas être remise en cause. Un point qui devrait limiter le champ des « grands noms » évoqués dans la presse ces derniers jours, même si un nom surprise a émergé récemment. Selon le journal Record, le technicien togolais Daré Nibombé, 46 ans, a transmis sa candidature à la FSF par l’intermédiaire de son mandataire, se disant prêt à être l’architecte de la relance des Lions pour le nouveau cycle post-Mondial..