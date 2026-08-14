La commission nationale annonce la date officielle du Gamou (Mawlid)

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Le Gamou, ou Mawlid, sera célébré au soir du mardi 25 août 2026. C’est ce qu’a annoncé, ce jeudi, la Commission nationale de concertation sur le Croissant lunaire (Conacoc).

Celle-ci s’est réunie ce jeudi pour scruter la Lune. Mais après avoir recueilli toutes les informations, il s’est avéré que le croissant lunaire n’a été aperçu dans aucune localité du territoire dit-elle.

«Par conséquent, le samedi 15 août 2026 sera le premier jour du mois lunaire de Gammu ou rabbi- Al – Awwal», conclut-elle dans son communiqué.