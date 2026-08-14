Matériel agricole : le ministre Cheikhou Oumar Ba annonce une détaxation de la TVA pour faciliter l’accès aux équipements

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Le Président de la République a décidé de détaxer la TVA sur le matériel agricole, a annoncé ce jeudi 13 août le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Dr Cheikh Oumar Ba, en tournée dans la région de Kolda.

Selon le ministre, cette mesure, qui n’aurait jamais été appliquée depuis l’indépendance du Sénégal, vise à rendre les équipements agricoles plus accessibles aux producteurs. Elle intervient dans un contexte où l’accès au matériel demeure l’une des principales préoccupations du monde rural.

« Le Président de la République a décidé de détaxer la TVA sur le matériel agricole », a déclaré Dr Cheikh Oumar Ba, estimant que cette décision constitue une avancée importante pour les agriculteurs sénégalais. La mesure devrait contribuer à réduire le coût des équipements et, par conséquent, à faciliter la modernisation des exploitations agricoles.

Au cours de sa tournée dans le Fouladou, le ministre a également échangé avec les jeunes et les femmes sur leurs difficultés et leurs attentes. Il a recueilli leurs préoccupations et assuré que l’État entend poursuivre son accompagnement en faveur de ces catégories, particulièrement importantes dans le développement du secteur agricole.

Cette mission a aussi permis au ministre de s’enquérir de la situation de l’hivernage dans la région et de faire le point sur la campagne agricole en cours. Il s’est notamment intéressé à la mise en place et au taux de cession des intrants agricoles.

À ce sujet, Dr Cheikh Oumar Ba s’est montré relativement satisfait, jugeant la situation « globalement satisfaisante ». La tournée a ainsi permis aux autorités d’évaluer les conditions de déroulement de la campagne agricole et de recueillir, les préoccupations des producteurs du Fouladou.

Avec la détaxation annoncée du matériel agricole, le gouvernement entend donner un nouvel élan à l’équipement du monde rural et renforcer les conditions nécessaires à une agriculture plus productive et plus accessible aux producteurs