Thiamène Pass: le maire Moussa Ndiaye déplore l’arrêt de construction des bâtiments par manque de délivrance d’autorisation

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Faute de délivrance des autorisations de construire, le service départemental de l’urbanisme de Linguère arrête les travaux de construction des bâtiments à Thiamène Pass une commune du département de Linguère . A cet effet, l’ édile de Thiamène Pass Moussa Ndiaye, très touché par la situation, a tenu ce jeudi un point de presse dans la salle de délibération de sa mairie pour dénoncer énergiquement la situation. Ainsi, aux côtés des ses deux adjoints, le président de la commission domaniale et une bonne partie de ses administrés, Moussa Ndiaye :<< Quand des problèmes de cette nature se posent, il est de mon.devoir le plus absolu d’expliquer à la population des enjeux autour des questions de l’heure>>. Poursuivant, le premier magistrat de Thiamène Pass de souligner que << Il.s’est trouvé que depuis un certain moment, on s’est rendu compte que nous confrontés à d’énormes problèmes relativement à la délivrance des autorisations de construire>>. De plus, selon le maire Moussa Ndiaye, la situation est dûe au fait que l’essentiel des villages qui composent Thiamène Pass sont des localités qui ne sont pas dotées de plan de lotissement avant de préciser que ça se comprend et si on s’en refaire à la partie réglementaire du code de l’urbanisme, il est clairement établi que pour se délivrer des autorisations de construire, l’une des pièces maîtresses dans la délivrance de cette autorisation c’est le titre de propriété alors que le titre de propriété ne peut pas être délivré en cas d’absence d’un plan de lotissement .Au cours de son entretien avec la presse Moussa Ndiaye fait savoir sa population que lui et les membres de la commission domaniale depuis quelques temps ne parlent pas de même langage avec le service départemental de l’urbanisme. >> Aux populations de sa commune, Moussa Ndiaye << J’ai dis que puisque les populations continuent de souffrir parce que jusque là , il n’ y a pas de solution heureuse , le mieux , c’est de vous expliquer les contraintes qui nous bloquent >> a t- il affirmé.

Revenant sur la situation, le maire Moussa Ndiaye de rappeler qu’il y a une dizaine de cas d’arrestations de travaux de construction des bâtiments au grand désarroi des populations. En clair, d’après Moussa Ndiaye, 59 des 63 villages que compte sa commune ne disposent pas de plan de ́lotissement.

Toutefois le maire de Thiamène Pass Moussa Ndiaye de souligner que malgré la situation, ce dernier fait appel aux autorités de tutelle de s’asseoir autour d’une table pour discuter, échanger afin de trouver cordialement une piste de solution au grand bonheur des populations.

En définitive l’arrêt des constructions et les procédures liées aux autorisations de construire, ses rapports avec le service départemental de l’urbanisme et les perspectives de collaboration figurent en bonne place lors du point de presse du maire Moussa Ndiaye pour qui les populations saluent sa proximité, sa détermination pour le développement de sa localité.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)