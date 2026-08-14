Passation de service au Port autonome de Dakar : Doune Pathé Mbengue, un nouveau capitaine pour porter le PAD vers l’excellence

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Le changement de direction à la tête du Port autonome de Dakar est désormais effectif. Nommé directeur général de la Société nationale du Port autonome de Dakar lors du Conseil des ministres du 16 juillet 2026, Doune Pathé Mbengue a officiellement pris les rênes de l’infrastructure portuaire ce jeudi 13 août, au terme d’une cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Waly Diouf Bodian. Sa nomination avait été annoncée en Conseil des ministres, qui le présentait comme administrateur civil appelé à remplacer Waly Diouf Bodian. Cette cérémonie intervient dans un contexte particulier. Elle vient refermer une séquence ouverte quelques semaines plus tôt avec le départ de Waly Diouf Bodian, nommé à la tête du PAD en 2024. Dans son discours, le nouveau directeur général a choisi de placer sa prise de fonction sous le signe de la continuité, du respect de l’institution et de la responsabilité.

Un parcours qui nourrit les attentes

Le choix de Doune Pathé Mbengue intervient avec un profil marqué par plusieurs années d’expérience dans l’administration publique. Administrateur civil, il a notamment exercé des responsabilités dans l’administration territoriale avant de rejoindre la Direction générale des Impôts et des Domaines. Le portrait consacré à son parcours par Pulse Sénégal rappelait notamment qu’il était inspecteur principal des Impôts et Domaines et qu’il occupait, avant sa nomination au PAD, les fonctions de directeur adjoint de la Législation et de la Coopération internationale à la DGID. Cette expérience administrative constitue l’un des principaux atouts mis en avant autour de sa nomination. Elle vient s’ajouter à son expérience politique et locale en tant que maire de Cambérène, une responsabilité qui l’a placé au contact direct des réalités de la gestion publique et des préoccupations des populations. Au fil de son parcours, Doune Pathé Mbengue s’est ainsi construit un profil à la croisée de l’administration, de la fiscalité, de la gestion publique et de l’action territoriale. Autant d’expériences qu’il devra désormais mettre au service d’une infrastructure dont les enjeux dépassent largement les frontières de Dakar.

« Une profonde humilité » face à une lourde responsabilité

Prenant la parole à l’occasion de la passation de service, le nouveau directeur général a d’abord tenu à rendre hommage à son prédécesseur. Avant de décliner sa vision pour le Port, il a choisi de saluer le travail accompli et de rappeler que la gestion d’une institution aussi stratégique s’inscrit dans une logique de continuité de l’action publique. Doune Pathé Mbengue a ensuite exprimé sa reconnaissance au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour la confiance placée en lui. « C’est avec une profonde humilité, un sentiment de responsabilité républicaine et un engagement absolu envers la Nation que je prends la parole en ce jour marquant ma prise de fonction en tant que Directeur général de la Société Nationale du Port Autonome de Dakar (SNPAD) », a-t-il déclaré. Le nouveau patron du PAD a également associé à ses remerciements le Premier ministre et le ministre chargé des Pêches et de l’Économie maritime. « Je voudrais ensuite exprimer ma très sincère reconnaissance au Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, à son Premier Ministre Mouhamed Al Amine LO et au Ministre des Pêches et de l’Économie maritime Amy Mara, pour la confiance qu’ils ont bien voulu placer en ma modeste personne pour diriger le Port Autonome de Dakar », a-t-il poursuivi. Au-delà des formules protocolaires, le ton adopté par Doune Pathé Mbengue traduit surtout la conscience du poids de la mission qui lui est confiée.

« Le Port est un véritable poumon de l’économie nationale »

Dans son intervention, le nouveau directeur général a insisté sur le caractère stratégique du Port autonome de Dakar. Une infrastructure qu’il considère comme un élément central de l’économie sénégalaise et un maillon essentiel du commerce international en Afrique de l’Ouest. « Je mesure pleinement la responsabilité qui m’incombe, car le Port autonome de Dakar n’est pas une institution comme les autres. Il est un véritable poumon de notre économie nationale et un carrefour stratégique du commerce international en Afrique de l’Ouest », a-t-il souligné. Pour Doune Pathé Mbengue, la prise de fonction ne peut donc être dissociée des défis économiques auxquels le Sénégal est confronté. Le Port doit être capable d’accompagner la croissance du pays, de renforcer sa compétitivité et de répondre aux exigences d’un commerce international en constante évolution. Dans cette perspective, le nouveau directeur général entend inscrire son action dans une dynamique de performance.

De la 371e à la 108e place : « Nous devons aller encore plus loin »

L’un des passages forts de son discours a porté sur le positionnement international du Port autonome de Dakar. Doune Pathé Mbengue a rappelé les progrès réalisés par le DG sortant Waly Diouf Bodian sur l’infrastructure, notamment son passage de la 371e à la 108e place mondiale. Une évolution importante, mais que le nouveau directeur général refuse de considérer comme une finalité. « Nous devons reconnaître les efforts qui ont été consentis. Le Port autonome de Dakar était à la 371e place mondiale et il a aujourd’hui atteint la 108e place. C’est une progression importante, mais je considère que nous ne devons pas nous arrêter là », a-t-il indiqué. Pour le nouveau patron du PAD, le classement constitue avant tout un indicateur permettant de mesurer le chemin parcouru et celui qui reste à accomplir. « Notre ambition doit être beaucoup plus grande. Nous devons faire du Port autonome de Dakar le meilleur port d’Afrique et, pourquoi pas, l’un des meilleurs ports au monde », a-t-il lancé.

Une ambition africaine, mais aussi mondiale

L’objectif affiché par Doune Pathé Mbengue dépasse ainsi la seule amélioration du positionnement du Port dans les classements internationaux. Il s’agit, selon sa vision, de faire de Dakar une plateforme portuaire de référence capable de rivaliser avec les infrastructures les plus performantes du continent et du monde. « Nous devons penser le Port de Dakar comme une plateforme moderne, compétitive, performante et capable de répondre aux standards internationaux les plus exigeants », a-t-il soutenu. La modernisation des infrastructures, l’amélioration de la qualité des services, la fluidité des opérations, la réduction des délais et le renforcement de la compétitivité seront au cœur des attentes placées sur la nouvelle direction. Le nouveau directeur général devra également composer avec une concurrence régionale particulièrement forte. Les ports d’Afrique de l’Ouest cherchent eux aussi à accroître leurs capacités et à attirer davantage de flux commerciaux. Dans cet environnement, Dakar devra consolider ses avantages et accélérer sa transformation.

« Nous devons travailler dans l’unité »

Dans son discours, Doune Pathé Mbengue a également insisté sur la dimension collective de la mission. Pour lui, aucune transformation durable ne peut être menée sans l’implication des travailleurs du Port. « Je sais pouvoir compter sur l’ensemble des travailleurs, des cadres et des partenaires du Port. C’est ensemble que nous pourrons relever les défis qui nous attendent », a-t-il déclaré. Doune Pathé Mbengue a ainsi appelé à la mobilisation de toutes les compétences au sein de l’institution. Une manière de rappeler que la performance d’un port ne repose pas uniquement sur ses infrastructures, mais également sur les femmes et les hommes qui assurent quotidiennement son fonctionnement. Il entend également instaurer une culture davantage orientée vers les résultats, la responsabilité et l’efficacité. « Nous devons travailler avec rigueur, responsabilité et transparence. Chaque action doit être guidée par l’intérêt général et par la volonté de faire progresser notre institution », a-t-il martelé. Avant de présenter sa feuille de route, Doune Pathé Mbengue a tenu à rendre hommage à Waly Diouf Bodian, qui lui transmet officiellement les commandes du Port. Le nouveau directeur général a salué la mission accomplie par son prédécesseur et rappelé que toute passation constitue avant tout un moment de continuité républicaine. « Je voudrais rendre hommage à mon prédécesseur pour le travail accompli et pour les efforts consentis à la tête de cette institution. Nous allons nous inscrire dans la continuité, tout en apportant les améliorations nécessaires pour franchir de nouveaux caps », a déclaré Doune Pathé Mbengue.

Avec l’arrivée de Doune Pathé Mbengue, le Port autonome de Dakar ouvre une nouvelle séquence de son histoire. Le nouveau directeur général arrive avec une ambition clairement assumée et un parcours administratif qu’il entend mettre au service de cette infrastructure stratégique. Son profil, marqué par l’administration, la fiscalité et la gestion territoriale, devra désormais être confronté aux réalités complexes du secteur portuaire et du commerce maritime international. Le défi est considérable. Il s’agit non seulement de maintenir les progrès réalisés, mais surtout d’accélérer la transformation du Port autonome de Dakar afin de lui permettre de gagner davantage de places dans la hiérarchie mondiale. « Nous avons une responsabilité historique. Nous devons laisser un Port plus performant, plus moderne, plus compétitif et davantage tourné vers l’avenir », a conclu le nouveau directeur général. Au terme de cette passation de service, Doune Pathé Mbengue est désormais officiellement aux commandes. Avec un cap clairement affiché : faire de Dakar une référence portuaire en Afrique et inscrire durablement le Port autonome de Dakar dans le cercle des grandes infrastructures portuaires mondiales.