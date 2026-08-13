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Leadership féminin, duel entre Pastef et Kiiraay: Khadija Mahécor Diouf Diop, maire de Golf Sud, livre ses vérités

13 août 2026 Actualité

Mairesse de Golf Sud et secrétaire générale adjointe de Pastef, Khadija Mahécor Diouf Diop fait partie des femmes qui occupent aujourd’hui des responsabilités importantes au sein de la formation politique dirigée par Ousmane Sonko. Engagée depuis plusieurs années aux côtés de ce dernier, elle défend une plus grande présence des femmes dans les instances de décision et plaide pour leur accession massive aux postes électifs et de responsabilité.

 

De la gestion de sa commune à ses responsabilités au sein de Pastef, elle entend porter une vision fondée sur l’autonomisation économique des femmes, leur accès aux ressources économiques et foncières, mais aussi leur participation effective à la prise de décision. Dans cet entretien accordé à PressAfrik, Khadija Mahécor revient sur son expérience à la tête de Golf Sud, son engagement politique aux côtés d’Ousmane Sonko, son rôle au sein de Pastef, la place des femmes dans le projet politique du parti et les défis qui restent à relever pour parvenir à une véritable égalité entre les femmes et les hommes dans l’espace politique sénégalais

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