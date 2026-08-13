Meurtre à Guédiawaye : Sakhir Diouf poignardé par un charretier, sa mère réclame justice

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Un drame a secoué le marché Boubess, à Guédiawaye, ce mercredi matin. Sakhir Diouf, un jeune conducteur de moto Jakarta, a été mortellement poignardé au cours d’une altercation avec un charretier.

D’après les premiers témoignages, une dispute a éclaté entre les deux hommes. Après avoir été séparés par des passants, le charretier aurait pris la victime par surprise et lui aurait asséné deux coups de couteau. Grièvement blessé, le jeune « Jakartaman » a succombé à ses blessures avant même l’arrivée de l’ambulance. Sa dépouille a été transportée à l’hôpital Dalal Jamm.

Décrit par ses proches comme un homme généreux et épris de paix, Sakhir Diouf laisse une famille plongée dans un profond désarroi. Sa mère, particulièrement éprouvée par la perte de son fils, déclare s’en remettre à Dieu tout en réclamant justice.

Elle s’est confiée, bouleversée : « Il y a deux ans, mon petit-fils a été tué dans des conditions similaires. Ce nouveau drame ravive de mauvais souvenirs. L’auteur du premier meurtre n’a jamais été retrouvé. Je demande que justice soit faite pour mon petit-fils et pour mon fils ».

Le défunt laisse également un enfant âgé de 5 ans, qu’il avait eu avec Marème Nar, célèbre supportrice du lutteur Prince. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame et retrouver le mis en cause, actuellement en fuite.