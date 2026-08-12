Réception d’un important lot de matériels médicaux au district de santé de Dahra Djoloff, les autorités exposent leurs doléances

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Un important lot de matériels médicaux d’une valeur estimée à plusieurs millions de nos francs a été offert par le ministre Idrissa Samb au profit du district de santé de Dahra Djoloff. La cérémonie de remise du dit don a lieu ce mercredi à l’hôpital de Dahra en présence des autorités sanitaires .Au nom du médecin chef du district de santé de Dahra ( Docteur Abdou Ndiaye), son représentant à la cérémonie de remise

Serigne Mbacké Tall, Docteur en pharmacie, après avoir vivement remercié le donateur ( le ministre Idrissa Samb), a profité de l’opportunité pour exprimer leurs principales préoccupations en matière de santé.

Parmi les doléances soulevées figurent une nouvelle radio pour éviter les évacuations sanitaires vers Linguère ou Touba, le manque de dépôt de sang au niveau du district de santé de Dahra . Ainsi , le Docteur Tall a fait appel au ministre Idrissa Samb pour la disposition d’une nouvelle radio et d’un dépôt de sang au niveau du centre de santé de Dahra gage d’éviter le renvoi des patients vers Linguère ou Touba.

Ce don de matériel sanitaire, composé d’équipements modernes notamment des déambulatoires, des lits d’hospitalisation, des chaises de prélèvement et de consultation en gynécologue ,selon le docteur Tall, va contribuer à renforcer le service de santé de la structure.

Présent à la cérémonie, l’agent de santé Bassirou Niang du programme élargi des vaccinations ( PEV) de l’hôpital de Dahra, s’est réjoui de cette initiative qu’il << qualifie de salutaire pour le renforcement du plateau médical du district. Il a salué l’engagement du donateur, (le ministre Idrissa Samb) ainsi que ceux de ses collaborateurs qui se sont toujours engagés derrière les populations pour leur bien-être. >> a – t- ajouté.

Action menée dans le cadre de l’engagement continu de l’homme politique,( le mécène Idrissa Samb) et pour les populations, complète d’autres initiatives menées dans la localité du Djoloff en faveur des populations dira la trésorière générale Kiné Mbaye du comité de santé du district de Dahra . Outre ce soutien ,à la santé, selon un de ses proches Ndaraw Diop,, le ministre Idrissa Samb a également offert hier des nattes à la grande mosquée de Warkhokh( département de Linguère).

Revenant sur le geste du donateur, le docteur Tall,,<< Cela va prendre en charge de manière efficace les patients>>. Poursuivant, Docteur Tall de rappeler que ce n’est pas pour la première fois ce geste d ’Idrissa Samb , ainsi à l’en croire, Idrissa Samb a toujours réagi comme tel bien avant qu’il ne soit ministre. Suffisant, le Docteur Tall encourage le ministre Idrissa Samb à continuer à ce sens car le besoin est toujours là.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)