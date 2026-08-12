Exécution des décisions de justice : l’appel solennel du RASAN pour Aïssatou Aïda Ndiongue

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Le Collectif des Femmes Leaders du mouvement RASAN interpelle le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au sujet de la situation patrimoniale de leur coordinatrice nationale, Mme Aïssatou Aïda Ndiongue.

Dans une déclaration rendue publique, les signataires demandent au chef de l’État de veiller, dans le respect de l’indépendance de la justice, à l’exécution intégrale des décisions rendues en faveur de l’ancienne entrepreneure et enseignante.

Le collectif rappelle que Mme Ndiongue avait bénéficié d’un non-lieu total prononcé par la Commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI). Malgré cette décision de justice et les arrêts ordonnant la restitution de ses biens, les femmes du RASAN déplorent que leur coordinatrice se heurte toujours à des blocages pour recouvrer l’ensemble de ses avoirs.