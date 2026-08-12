Magal de Touba : un « couple » attaqué à la machette, la femme violée par cinq hommes

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Le Commissariat d’arrondissement de Ndamatou a mis la main sur cinq membres d’un groupe soupçonné de viol collectif, association de malfaiteurs, menaces de mort, collecte illicite et diffusion d’images à caractère pornographique et de chantage sexuel.

Les faits se seraient déroulés dans la nuit du 03 au 04 août 2026, vers 01 heure du matin, au quartier Niary Pneus. Selon les déclarations recueillies, la dame B. DIAGNE, domiciliée à Darou Marnane, se promenait avec son copain A. THIOMBANE, venu de Dakar à l’occasion du Magal de Touba, lorsque le couple aurait été encerclé à l’angle d’une ruelle non éclairée par cinq individus. Ces derniers auraient menacé le jeune homme à l’aide d’une machette, le contraignant à prendre la fuite et abandonnant ainsi sa compagne sur place.

La victime aurait alors été trainée dans une maison en construction où les cinq mis en cause se seraient relayés sur elle à tour de rôle, avant de la filmer nue. Après les faits, ils auraient récupéré son numéro de téléphone en la menaçant de mort si elle venait à dévoiler cette mésaventure. Le lendemain, ils lui auraient fait parvenir des images, vidéos et enregistrements audio compromettants, sollicitant des faveurs sexuelles supplémentaires en échange de leur non-publication sur les réseaux sociaux. Les déclarations de la plaignante ont été corroborées par son compagnon, qui a confirmé avoir été menacé à l’arme blanche, justifiant sa fuite.

Saisi d’une lettre-plainte le 05 août 2026, le Commissariat d’arrondissement de Ndamatou a diligenté une opération avec l’appui de la victime, qui a donné rendez-vous aux suspects. Cette manœuvre a permis l’interpellation, dans un premier temps, des nommés N. DIENG et B. Z. THIAM. Entendus, ils auraient reconnu l’ensemble des faits et déclaré avoir agi de concert avec B. M. NDONG, A. BOYE et S. SEYE.

N. DIENG aurait admis avoir été le premier à passer à l’acte, suivi par les autres membres du groupe qui auraient tous entretenu un rapport sexuel avec la victime. B. Z. THIAM aurait, pour sa part, reconnu avoir filmé la plaignante dénudée, selon des sources de Seneweb.

La poursuite de l’enquête a permis l’interpellation de B. M. NDONG. Le nommé S. M. GUEYE, qui aurait tenté de profiter de la situation, a également été appréhendé pour des faits distincts de chantage sexuel : il se serait procuré les vidéos et le numéro de téléphone de la victime en lui faisant croire qu’il supprimerait les images en échange d’un rapport sexuel.

Les investigations se poursuivent pour interpeller A. BOYE et S. SEYE, toujours en fuite.