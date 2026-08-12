Sonko et les fonds politiques : La déclaration de Souleymane Ndéné Ndiaye qui semble contredire Aly Ngouille Ndiaye

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Au Sénégal, Ousmane Sonko a été le premier chef du gouvernement à avoir eu droit à des fonds spéciaux. C’est, en tout cas, ce qu’a indiqué Aly Ngouille Ndiaye hier lundi. Cependant, une déclaration de Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien premier ministre du Sénégal, semble contredire l’ancien ministre de l’Intérieur.

«Même quand j’étais Directeur de cabinet (du Président de la République) j’avais déjà des fonds politiques. Chaque fin du mois on me donnait mes fonds politiques», avait déclaré l’ancien chef du gouvernement sur le plateau de l’émission Faram Facce, le 2 avril 2025.

Puis, Souleymane Ndéné Ndiaye déclare qu’une fois devenu premier ministre, il percevait ces fonds par trimestre : «Quand j’étais premier ministre, tous les trois mois c’est un chèque qu’on signait pour moi. C’est l’aide de camp qui établissait le chèque, Me Wade signe, puis Birame Thiam m’amène l’argent en liquide», disait-il.