Insécurité alimentaire à Matam : plus de 62 000 personnes sous pression 

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Plus de 62 000 personnes souffrent actuellement d’insécurité alimentaire dans la région de Matam. Le directeur régional de la Sécurité alimentaire, Makhfouze Baldé, l’a annoncé lors d’un comité régional de développement sur la nutrition.

Les résultats du Cadre harmonisé de mars 2026 placent les départements de Matam et de Ranérou en phase 2. Cette situation entraîne de fortes tensions alimentaires, nutritionnelles et pastorales. « La sécurité alimentaire est l’une des plus grandes difficultés de la région de Matam », avertit Makhfouze Baldé.

Pour faire face à cette crise en période de soudure, l’État intègre Matam et Ranérou dans son Plan national de riposte. L’action publique s’appuie également sur des partenaires humanitaires comme Caritas et Action contre la faim.

Un programme d’assistance d’urgence démarre pour soutenir environ 2 500 ménages ciblés. « Ces ménages bénéficieront, en fonction des zones, de différents types d’appui, notamment des aides alimentaires, des transferts monétaires et des bons alimentaires », explique le responsable régional. Un soutien spécifique pour l’alimentation du bétail est aussi déployé dans la zone