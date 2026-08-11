DÉCLARATION DE PATRIMOINE: 56% DES ASSUJETTIS ONT DÉJÀ REMPLI LEUR OBLIGATION

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L’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) a publié la liste provisoire des assujettis à la déclaration de patrimoine. Après avoir constaté, au mois de juin 2026, un faible taux de déclarations, l’Office avait fixé, pour beaucoup, au 31 juillet la date butoir pour se conformer à cette obligation. Depuis, le bilan est jugé encourageant. Sur les 3 023 personnes assujetties, 1 695 ont effectué leur déclaration à ce jour, soit un taux de 56 %.

Cependant, 1 328 assujettis, soit 44 %, figurent encore sur la liste des défaillants, correspondant à la liste rouge des personnes n’ayant pas effectué leur déclaration.

Cette liste demeure néanmoins provisoire. L’OFNAC laisse ainsi la possibilité aux assujettis qui y figurent de formuler des réclamations afin de faire valoir leur situation avant l’établissement de la liste définitive.

À défaut de réclamation ou de régularisation avant la publication de la liste définitive, des sanctions sont prévues conformément aux dispositions en vigueur.

Le président de l’Office, Moustapha Ka, se veut rassurant. Il précise qu’à ce jour, tous les présidents d’institution se sont déjà soumis à cet exercice.