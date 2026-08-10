Sagatta Djoloff: La mairesse Coumba Diaw annonce son adhésion au parti présidentiel

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C’est à l’issue d’un grand rassemblement tenu ce lundi 10 Août 2026 que la maîtresse de la commune de Sagatta Djoloff( département de Linguère) Coumba Diaw a officiellement annoncé son adhésion au parti présidentiel KIIRAAY – Les Patriotes Républicains. A l’ occasion, l ́édile Coumba Diaw a invité ses militants et sympathisants à rejoindre également le parti présidentiel ( Kiiraay Les Patriotes Républicains).

Face à ses partisans, la mairesse Coumba Diaw a évoqué les raisons qui ont motivé son choix. A l’en croire ( Coumba Diaw ) , c’est suite à une invitation lancée par le maire de Dahra Djoloff Samba Ndiobène Ka, à rencontrer le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

« Avec certains de mes collègues maires du département de Linguère, nous avons décidé de nous ranger à côté de Samba Ndiobène Ka, pour rencontrer le Chef de l’État » renchérit-elle.

Madame le maire Coumba Diaw a également indiqué, avoir profité de cette audience pour exposer les doléances liées à sa commune. Entre autres préoccupations l’enclavement , l’extension des réseaux électrique et hydraulique,, le financement des projets destinés aux femmes et aux jeunes.

Confiante que sa cause a été bien entendue, Adjaratou Coumba Diaw a vivement remercié la superviseure Aminata Touré vu sa reconnaissance en en lui, le ministre Idrissa Samb n’ est pas en reste .Poursuivant l’édile Coumba Diaw a également remercié tous les 46 chefs de village, les responsables politiques et les chefs religieux de la localité qui se sont massivement mobilisés rehausser de leur présence à la manifestation politique.

Eu égard la détermination de ses militants, Madame le maire de Sagatta Djoloff prédit la victoire éclatante de Kiiraay dans sa ́localité comme dans le département de Linguère s’agissant des élections qui se profitent à l’horizon.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)