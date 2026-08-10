Un fils d’Aby Ndour blessé dans l’incendie du restaurant Aby’s Garden selon Seneweb

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

De nouveaux détails émergent sur l’incendie qui a ravagé le restaurant Aby’s Garden, dimanche 9 août 2026, sur la Corniche Ouest de Dakar. Selon des informations exclusives de Seneweb, un fils de la propriétaire des lieux a été blessé alors qu’il tentait de combattre les flammes. De leur côté, les deux vigiles en poste au moment du sinistre ont livré leur version des faits aux enquêteurs du commissariat d’arrondissement du Point-E.

Les faits remontent à 7h55 ce dimanche, lorsque le commissariat du Point-E a été alerté par Aby Ndour, propriétaire de l’établissement, d’un incendie s’étant déclaré dans son restaurant. Les sapeurs-pompiers ont aussitôt été mobilisés et des policiers dépêchés sur place. Avec l’appui d’éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI) déployés à hauteur de l’ambassade du Mali, une déviation de la circulation a été instaurée depuis le rond-point du Rectorat, afin de faciliter l’intervention des soldats du feu et de limiter les désagréments pour les automobilistes. L’incendie a finalement été circonscrit par les sapeurs-pompiers.

Sur place, deux agents de sécurité ont été identifiés : M.F. DIOUF, 60 ans, domicilié à Béne Tally, et le ressortissant nigérian O.P. ADUMIKÉ, 46 ans, domicilié aux Parcelles Assainies. Selon leurs déclarations, le feu s’est déclaré au niveau de la glacière électrique de l’établissement. Malgré leur tentative de maîtriser les flammes à l’aide d’extincteurs, l’incendie s’est propagé, consumant une grande partie du restaurant.

Aucune perte en vie humaine n’a été déplorée. Un blessé a toutefois été signalé, avec un certain retard : il s’agit du fils de la propriétaire, S.M. FAYE, né aux États-Unis et âgé de 21 ans. Le jeune homme a été atteint , dit-il aux policiers, par les flammes au niveau de la jambe droite alors qu’il tentait de récupérer un extincteur à l’intérieur du restaurant pour aider à circonscrire le sinistre. D’importants dégâts matériels ont été constatés.

Les deux vigiles ainsi qu’Aby Ndour, opératrice économique et propriétaire des lieux, ont été invités à se présenter au commissariat d’arrondissement du Point-E dans le cadre de l’enquête ouverte pour établir les circonstances exactes du sinistre.