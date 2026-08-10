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Affaire « Un étudiant, un ordinateur » : L’ONG 3D demande à l’OFNAC de s’autosaisir en renfort à l’Assemblée

10 août 2026 Actualité

 

Face aux révélations de présumées malversations portant sur des dizaines de milliards dans le programme « Un étudiant, un ordinateur », le directeur exécutif de l’ONG 3D, Moundiaye Cissé, monte au créneau.

Tout en saluant la volonté des députés d’élucider ce dossier, l’acteur de la société civile demande expressément à l’Office national de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) de se saisir d’office de l’affaire afin de mener une enquête judiciaire et financière indépendante.

Selon le responsable associatif, si la démarche parlementaire est légitime pour auditer les deniers publics, ses conclusions risquent toujours d’être entachées de suspicions d’instrumentalisation politique. Moundiaye Cissé estime ainsi que le croisement des investigations de la commission parlementaire avec une expertise technique et impartiale de l’OFNAC demeure le seul moyen d’offrir toute la transparence requise et de garantir la crédibilité des sanctions à venir.

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