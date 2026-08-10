Barthélémy Dias réclame la dissolution de l’Assemblée nationale 

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Invité ce lundi sur les ondes de RFM Matin, l’ancien maire de Dakar, Barthélémy Dias, a tiré à boulets rouges sur l’institution parlementaire et la majorité au pouvoir.

Contestant vivement la gestion des affaires publiques par le camp d’Ousmane Sonko, le responsable politique a usé de formules choc pour fustiger l’état actuel de la représentation nationale : « L’Assemblée nationale du Sénégal doit être dissoute. C’est un cirque qui n’honore pas le Sénégal », a-t-il martelé.

Considérant que la configuration parlementaire actuelle est en décalage avec les priorités du pays, Barthélémy Dias a directement interpellé le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. L’ancien édile de la capitale exige du président de la République qu’il prenne ses responsabilités en dissolvant la chambre basse et qu’il fixe sans délai la date des prochaines élections locales, afin de respecter le calendrier républicain et de redonner la parole aux

électeurs.