Prisons : La fouille à nu désormais bannie à l’admission des détenus

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans une note de service datée du 10 août 2026, la Direction générale de l’Administration pénitentiaire (DGAP) annonce l’interdiction de la fouille à nu des personnes détenues lors de leur admission dans les établissements pénitentiaires du pays.

Signé par le Directeur général, l’Inspecteur Aliou Ciss, ce document s’inscrit dans le cadre du respect des textes nationaux — notamment les articles 135 et 177 du décret n°2001-362 du 4 mai 2001 modifiant les procédures d’exécution des sanctions pénales — et des standards internationaux, en particulier les Règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, dites « Règles Mandela ».

Bien que la fouille soit reconnue comme une « mesure de sécurité nécessaire pour protéger le personnel pénitentiaire, les détenus et les usagers de la prison contre l’introduction d’objets ou de produits prohibés », l’autorité pénitentiaire souligne la nécessité de moderniser et d’adoucir les pratiques du terrain.

« De façon générale, elle est humiliante et dégradante »

Le diagnostic posé par la Direction générale est sans équivoque sur l’impact de ces méthodes sur la personne humaine. « Constat a été fait que dans la pratique, les différentes fouilles effectuées comme la fouille par palpation, la fouille à nu, la fouille des locaux, des colis méritent d’être plus humanisées, en particulier celle à nu », relève l’Inspecteur Aliou Ciss.

Le Directeur général insiste particulièrement sur la préservation de la dignité des arrivants : « De façon générale, elle est humiliante, dégradante et porte atteinte à la dignité humaine quel que soit l’impératif de sécurité visé. Pour cette raison elle doit s’effectuer avec tact, sans brutalité, dans une parfaite correction et dans le respect de la dignité de la personne humaine. » La note rappelle également le principe fondamental selon lequel la fouille doit impérativement être effectuée par un personnel de même sexe.

Des mesures concrètes et des exceptions très encadrées

Dans un souci affirmé de renforcer le respect des droits humains, les autorités étatiques ont pris la décision de mettre un terme à la fouille à nu systématique lors des admittances. Pour formaliser ce changement de cap, la direction enjoint les responsables d’établissements de désigner un cadre responsable de la procédure de fouille et d’aménager des locaux ou box individuels pour isoler les arrivants.

Désormais, les agents ne doivent recourir à la fouille systématique des nouveaux arrivants que par nécessité, en arrêtant la pratique du déshabillage intégral et en procédant aux contrôles tout en leur laissant leur culotte.

La note de service prévoit toutefois un cadre d’exception très strict pour les situations à risque élevé