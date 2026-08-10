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 JEUX DE HASARD : UNE SALLE DE JEUX DÉMANTELÉE A KEUR MASSAR

10 août 2026 Actualité

La Brigade territoriale de Keur Massar a procédé, le samedi 08 août 2026, aux environs de 11 heures, au démantèlement d’une salle de jeux de hasard située à la cité Ainoumady, à Keur Massar.

Cette opération fait suite à de multiples réclamations des populations riveraines, qui dénonçaient les désagréments et divers préjudices liés aux activités de cet établissement. Exploitant ces informations, les gendarmes ont investi les lieux et procédé au démantèlement de la salle.

L’opération a permis la saisie du matériel suivant : douze (12) unités centrales; douze (12) postes téléviseurs à écran plat de petit format. La Gendarmerie nationale rappelle que son centre d’appel est joignable gratuitement aux numéros 800 00 20 20 ou 123 pour tout renseignement utile.

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