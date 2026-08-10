Magal de Touba : une députée de Pastef propose un jour férié lorsque le Magal tombe un dimanche

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La députée Marème Mbacké, membre de Pastef Les Patriotes, a introduit une proposition de loi visant à instaurer un jour férié lorsque le Magal de Touba coïncide avec un dimanche.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par la polémique autour des demandes d’explication que le ministre de la Fonction publique avait envisagé d’adresser aux agents absents au lendemain du Magal 2026.

Dans l’exposé des motifs de sa proposition de loi, la parlementaire rappelle que le Magal de Touba constitue l’un des événements religieux majeurs du Sénégal. Il rassemble chaque année plusieurs millions de fidèles venus de l’ensemble des régions du pays ainsi que de la diaspora. Elle affirme que cette importante mobilisation engendre des déplacements massifs de personnes et de véhicules sur l’ensemble du territoire national.

Selon Maréme Mbacké lorsque le Magal est célébré un dimanche, les flux de retour des pèlerins se superposent aux déplacements habituels de fin de semaine ainsi qu’à la reprise des activités dès le lundi. « Cette concomitance entraîne une saturation des principaux axes routiers, accroît les risques d’accidents de la circulation, ralentit le retour des populations et perturbe le fonctionnement normal des administrations, des établissements scolaires et des entreprises, particulièrement en période d’hivernage », souligne-t-elle.

Pour la députée, l’instauration d’un jour férié le lendemain du Magal lorsqu’il tombe un dimanche permettrait de mieux gérer les « flux de retour, de réduire les risques liés à la circulation routière et d’assurer aux pèlerins des conditions de déplacement plus sûres ». Elle considère cette mesure comme répondant à un « impératif d’intérêt général ».

La proposition de loi prévoit ainsi de déclarer férié, chômé et payé le lundi suivant le Magal de Touba lorsque celui-ci est célébré un dimanche.