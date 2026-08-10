Tivaouane : le Centre Hospitalier National Seydi El Hadji Malick Sy ouvre une nouvelle page sanitaire

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Tivaouane vient de franchir une étape significative dans le renforcement de son dispositif sanitaire. Le Centre hospitalier national Seydi El Hadji Malick Sy a officiellement été mis en service ce lundi 10 août 2026, consacrant l’aboutissement d’un projet appelé à renforcer durablement l’offre de soins dans la cité religieuse.

La cérémonie officielle s’est déroulée sous la présidence du Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, en présence du Ministre chargé des Infrastructures, M. Déthié Fall, ainsi que de Serigne Habib Sy Mansour, représentant le Khalife Général des Tidianes.

Un établissement aux dimensions majeures

Édifié sur une superficie de 6 hectares, le nouvel établissement hospitalier dispose d’une capacité de 300 lits et développe quelque 24 000 m² d’infrastructures modernes. Son dispositif médical et technique s’articule autour de 25 services médico-chirurgicaux, dessinant une offre de soins appelée à répondre à une part importante des besoins de la population.

Cette nouvelle infrastructure vient ainsi renforcer le paysage sanitaire de Tivaouane et, plus largement, contribuer à l’amélioration de l’accès aux soins dans la région de Thiès.

Une ouverture progressive des services

La mise en service de l’hôpital s’effectuera progressivement. Une première phase prévoit notamment l’ouverture des consultations externes, des urgences, du laboratoire, de l’imagerie médicale et de la pharmacie hospitalière.

Cette montée en puissance graduelle permettra d’installer progressivement les différents services et de consolider le fonctionnement de l’établissement avant son déploiement complet.

Un nouvel élan pour la santé à Tivaouane

Au-delà de son imposante infrastructure, le Centre hospitalier national Seydi El Hadji Malick Sy porte une ambition plus essentielle : rapprocher des populations une offre de soins moderne et diversifiée.

Pour Tivaouane, cité religieuse dont la fréquentation connaît des pics considérables lors des grands rassemblements, notamment à l’occasion du Gamou, le renforcement des capacités sanitaires revêt une importance toute particulière.

La mise en service de cet établissement constitue ainsi bien davantage qu’une inauguration institutionnelle. Elle marque le début d’une nouvelle étape dans la politique sanitaire locale et ouvre, pour les populations de Tivaouane et des territoires environnants, la perspective d’un accès renforcé à des soins de qualité.

Dans cette cité où spiritualité et vie sociale s’entremêlent depuis plus d’un siècle, le nouvel hôpital vient ajouter une pierre essentielle à l’édifice du développement humain : car une ville ne se mesure pas seulement à ses infrastructures, mais aussi à la capacité qu’elle offre à ses habitants de vivre, de se soigner et de regarder l’avenir avec davantage de sérénité.