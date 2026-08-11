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Ouakam : la DNLT déjoue une tentative de migration irrégulière vers les îles Canaries

11 août 2026 Actualité

 

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a interrompu un projet de voyage clandestin par voie maritime à destination des îles Canaries. L’opération de police s’est déroulée le 29 juillet 2026 dans le quartier de Ouakam, à Dakar, suite à une alerte anonyme.

 

Le dispositif d’intervention déployé par le Bureau d’Interpellation, de Surveillance et de Filature (BSIF) a permis d’arrêter initialement trois individus. Dans la chambre de l’organisateur présumé, les enquêteurs ont saisi un moteur hors-bord de 40 CV, des vivres, ainsi que douze copies de cartes nationales d’identité accompagnées de mentions de sommes d’argent. Un quatrième suspect, livreur à moto, a ensuite été interpellé alors qu’il transportait neuf bidons d’essence de 60 litres, un baril de 200 litres et une moto-pompe destinés au voyage.

 

Confronté aux témoignages de six candidats ayant versé entre 250 000 et 600 000 FCFA, le principal suspect a reconnu les faits et désigné un complice. Au terme de la garde à vue, les deux mis en cause ont été déférés devant le Procureur de la République Financier près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar. Les investigations se poursuivent.

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