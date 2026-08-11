Plaintes des mères, constats médicaux et aveux : l’effroyable vérité sur le viol de deux enfants, dont un âgé de 2 ans

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Dans son édition de ce mardi 11 août, Libération rapporte deux affaires de sévices sexuels d’une extrême gravité. Deux individus, dont un adolescent, ont été déférés au parquet de Dakar.selon Seneweb.

À Ouakam, détaille le journal, un enfant de 2 ans a été la cible d’un voisin de concession. La mère a alerté les gendarmes après avoir constaté que son fils « refusait catégoriquement de s’alimenter » et « avait des difficultés pour marcher ». L’enfant ayant désigné son agresseur par des gestes, P. O. Camara a été arrêté. Tout en reconnaissant la présence du bambin dans sa chambre, le suspect nie et évoque « un règlement de comptes ». Une défense balayée par l’expertise médicale, qui confirme « trois fissures anales pouvant être compatibles avec des sévices sexuels ».

Poursuivant sur ce tableau sombre, détaille la même source, un drame similaire s’est joué à Cambérène entre un adolescent de 17 ans et son cousin de 6 ans. Inquiète pour la santé de son fils, une mère a découvert l’infâme vérité : le petit subissait des agressions répétées sous la menace de coups.

Entendu en présence de son père, l’agresseur, L. Tall, a fini par avouer. L’apprenti mécanicien est passé aux aveux sans détour, embraie le quotidien d’information : « Je l’ai attiré dans les toilettes (…) j’ai retiré sa culotte avant d’insérer mon sexe par derrière ». Questionné sur ses actes, il a lâché : « C’est Seytané, c’est la première fois et je le regrette. »