Le Mouvement citoyen « ZIGUINCHOR REK » rejoint KIIRAAY

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Le Mouvement citoyen « ZIGUINCHOR REK » vient d’adhérer le parti KIIRAY – Les Patriotes Républicains. In extenso la déclération :

Nous avons fait un choix.Un choix mûri, assumé, irréversible .

Nous, mouvement citoyen « ZIGUINCHOR REK » porté par son leader Idrissa Benjamin SANÉ, adhèrons, au parti KIIRAY – Les Patriotes Républicains, fondé par Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal.

Notre mouvement tient tout d’abord à exprimer sa profonde gratitude à Madame Aminata Touré, ancienne Première Ministre et Coordonnatrice de la Coalition Diomaye Président, pour l’audience qu’elle a bien voulu nous accorder.

Ce geste, loin d’être un simple protocole, témoigne de l’attention constante que les cadres de la Coalition portent à la Casamance et à ses forces vives.

Nous y voyons un signal fort, celui d’une famille politique qui écoute ses territoires et qui associe les citoyens engagés à la construction du Sénégal nouveau.

Nous saluons également, avec déférence et reconnaissance, Monsieur Yankhoba Diémé, Ministre des Forces Armées, ainsi que Monsieur Doura Baldé, Directeur Général, pour leur engagement constant aux côtés de la Casamance et leur soutien à la dynamique portée par notre mouvement.

Nous adressons enfin nos vifs et sincères remerciements à l’ensemble des personnalités, autorités coutumières et religieuses, responsables politiques de la commune de Ziguinchor et d’ailleurs, ainsi qu’à toutes les forces vives venues nombreuses, dont la mobilisation et l’engagement ont fait de cette manifestation un succès retentissant.

Cette adhésion massive et enthousiaste est la preuve que la Casamance est résolument debout, unie et déterminée à prendre toute sa place dans la marche de la nation.

Notre mouvement accueille avec fierté et un profond sentiment de responsabilité historique la création de cette nouvelle formation politique, qui marque une étape décisive dans la consolidation du projet de transformation nationale engagé par le Président de la République.

À l’heure où le peuple sénégalais exige davantage de justice, de transparence, de souveraineté et d’efficacité dans l’action publique, KIIRAY – Les Patriotes Républicains s’impose comme le cadre politique le plus solide pour porter, défendre et pérenniser les idéaux du (Jub, Jubal, Jubbanti.) EST CE CE SLOGAN EST TOUJOURS D’ACTUALITÉ ???

En tant que filles et fils de la Casamance, nous avons toujours porté haut l’exigence d’un développement équilibré, inclusif et équitable de notre territoire.

Nous nous reconnaissons pleinement, et sans réserve, dans la vision du Président Bassirou Diomaye Faye : celle d’un Sénégal souverain, juste, uni, où chaque territoire , sans exception, bénéficie des mêmes opportunités de développement.

La Casamance demeure confrontée à des défis majeurs qui ont pour nom le chômage des jeunes, la précarité des femmes, le déficit d’infrastructures, l’insuffisance du tissu industriel et de nombreuses attentes sociales encore insatisfaites.

Ces réalités renforcent notre détermination à accompagner, sans hésitation, les réformes engagées par le Président de la République et son Gouvernement, afin d’accélérer résolument le développement de notre région.

En conséquence, le Mouvement citoyen « ZIGUINCHOR REK » décide solennellement de :

• adhérer officiellement au parti KIIRAY – Les Patriotes Républicains ;

• mettre l’ensemble de ses compétences et de son expérience au service de l’implantation et du rayonnement du parti en Casamance ;

• s’engager pleinement dans la mobilisation citoyenne et la sensibilisation des populations autour de la vision, des ambitions et des réformes portées par le Président Bassirou Diomaye Faye ;

• accompagner sans relâche les actions de développement visant à bâtir une Casamance prospère, réconciliée et pleinement intégrée au Sénégal nouveau.

Notre ambition dépasse la simple adhésion, nous voulons faire de cette dynamique un véritable projet de société pour Ziguinchor, porté par les Ziguinchorois eux-mêmes et pleinement inscrit dans l’impulsion nationale donnée par le Président Bassirou Diomaye Faye.

C’est ce projet de société, enraciné dans les réalités casamançaises et tourné vers l’avenir, que « ZIGUINCHOR REK » entend désormais porter, défendre et incarner sur le terrain.

À cet effet, notre mouvement lancera dans les prochaines semaines une vaste tournée politique à travers les communes du département de Ziguinchor.

Cette initiative aura pour objectif de vulgariser les ambitions du Président de la République, d’échanger directement avec les populations et de renforcer, commune après commune, leur adhésion au projet de transformation nationale.

Nous sommes fiers d’être parmi les membres fondateurs de KIIRAY – Les Patriotes Républicains. Nous faisons, sans ambiguïté, le choix de la Patrie, de la responsabilité et de l’engagement républicain, convaincus que le Sénégal a besoin de femmes et d’hommes unis, debout, autour du seul intérêt général.

À Son Excellence Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, la Casamance vous attend avec enthousiasme et demeure prête à vous réserver un accueil chaleureux et historique.

Nous invitons solennellement l’ensemble des forces vives de la Casamance, jeunes, femmes, acteurs économiques, opérateurs culturels, leaders communautaires, organisations de la société civile et citoyens engagés, à rejoindre massivement cette dynamique de refondation nationale.

Plus que jamais, « ZIGUINCHOR REK » réaffirme son engagement indéfectible à servir le Sénégal avec loyauté, responsabilité et patriotisme.

La Casamance fait confiance au Président Bassirou Diomaye Faye. « ZIGUINCHOR REK » est mobilisé, debout et pleinement engagé pour accompagner cette nouvelle étape décisive de notre histoire nationale.

Fait à Ziguinchor le 08 août 2026

Idrissa Benjamin SANÉ

Journaliste-communicant

Leader du Mouvement citoyen « ZIGUINCHOR REK »

Membre fondateur du parti KIIRAY – Les Patriotes Républicains