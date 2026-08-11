Dalifort : deux conteneurs de compteurs Sen’Eau volés et tentative de corruption, le film de la chute d’un riche ferrailleur

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Dans un communiqué parvenu mi-août à Seneweb, la société nationale de distribution d’eau, Sen’Eau, signalait à ses clients une série de vols de compteurs. Elle invitait ces derniers «à prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger [leurs appareils], notamment en installant des niches sécurisées pouvant faciliter le relevé des index ou l’intervention de ses équipes en cas de nécessité». Le commissariat de Dalifort vient de porter un sérieux coup à ce qui semble être le réseau derrière ces vols en série. Alertés par les populations de la localité, lasses de la situation, les enquêteurs ont mis en place un dispositif qui a permis de tomber sur deux conteneurs remplis de compteurs Sen’Eau et de câbles Sonatel et d’arrêter deux suspects.

D’après le récit de L’Observateur, qui retrace cette affaire dans son édition de ce lundi, les policiers ont très vite porté leurs soupçons sur le milieu des ferrailleurs. Ils infiltrent le secteur et suivent une piste qui mène directement à la société Westaf Metals Sénégal, «implantée dans la zone industrielle, non loin de la célèbre station-service qui doit son nom au défunt Bara Lô», souligne le quotidien du Groupe futurs médias.

Le journal rapporte que les enquêteurs se sont déployés sur place par surprise. Deux receleurs tombent. Il s’agit de D. Corréa et C. D. Diouf. «Le premier est une figure bien connue du milieu des ferrailleurs où il a bâti une fortune, souffle L’Observateur. Les policiers procèdent à une perquisition méthodique des lieux. Les résultats de la fouille dépassent leurs pires craintes. Dans l’enceinte de la société, ils découvrent deux conteneurs où sont disposés des centaines de compteurs d’eau frappés du logo de la Sen’Eau, preuve irréfutable de leur provenance frauduleuse. Des rouleaux de câbles en cuivre appartenant à la Sonatel y sont également retrouvés.»

Placés en garde à vue, les deux suspects passent à table. «Les câbles de la Sonatel et les compteurs d’eau de la Sen’Eau nous sont souvent vendus par des particuliers. Nous achetons ce matériel sans nous soucier de son origine», auraient-ils souligné avant d’ajouter qu’ils agissent pour le compte du responsable de la société Westaf Metals, d’après le journal du Groupe futurs médias.

L’Observateur signale qu’au cours de leur transfert au commissariat, D. Corréa a commis un acte qui a aggravé son cas : «Il propose aux policiers la somme de 2,5 millions de francs CFA en liquide pour étouffer l’affaire. Mais les policiers ne cèdent pas.»

L’argent est confisqué et mis sous scellés, en même temps que les deux conteneurs avec leur contenu frauduleux, et une enquête approfondie, lancée «pour identifier et interpeller tous les maillons de la chaîne», renseigne le journal.

La même source indique que «la Sen’Eau et la Sonatel, «qui chiffrent leurs pertes à plusieurs dizaines de millions de francs CFA, se sont constituées parties civiles».