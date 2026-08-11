Déclaration de patrimoine : Les rares bonnes notes

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La lutte contre l’enrichissement illicite est un travail compliqué et parfois, certains fonctionnaires de l’État ne facilitent pas la tâche à l’Ofnac (Office nationale de lutte contre la corruption). En témoigne la liste importante des assujettis qui n’ont pas encore déposé leur déclaration.

Mais à côté, il y a de bons élèves. La liste publiée par l’Ofnac dévoile quelques secteurs avec un taux de déclaration de patrimoine à 100%. C’est le cas du gouvernement, où tous les ministres se sont pliés à cette obligation de transparence.

C’est la même chose pour le Conseil constitutionnel et la Cour suprême. Dans ces deux juridictions, aucun magistrat n’a tardé à faire sa déclaration de patrimoine. Ce sont les 3 seuls secteurs où il n’y a aucun défaillant.