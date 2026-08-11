Sénégal : L’ANSD confirme l’asphyxie financière des ménages face à la cherté de la vie

Les données de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) sur l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) dressent un tableau alarmant de la situation socio-économique au Sénégal.

Bien que les courbes de l’inflation montrent une décélération du rythme d’augmentation globale par rapport aux sommets observés lors des crises récentes, l’impact sur le quotidien des foyers demeure d’une sévérité inédite.

La cherté des denrées pèse lourdement sur les ménages. Source : EnquetePlus.com

L’alimentation : L’épicentre de la crise budgétaire

Dans un pays où la nourriture absorbe près de la moitié du budget familial, les variations de prix sur les produits de première nécessité frappent de plein fouet les bourses :

Denrées de base sous tension : Le riz, l’huile, le sucre, la viande et le poisson enregistrent des niveaux de prix historiquement élevés qui refusent de redescaendre.

Volatilité des produits frais : Les légumes et fruits de saison connaissent des pics tarifaires récurrents entraînés par les coûts de transport et les aléas d’approvisionnement.

Logement, énergie et services : Des charges incompressibles

L’inflation ne s’arrête pas aux étals des marchés. Elle s’étend à l’ensemble des dépenses obligatoires des ménages : Loyer et électricité : Le coût de l’habitat urbain et la facture énergétique continuent d’absorber une part disproportionnée des revenus.

Frais de santé et transport : Les ajustements réguliers sur les prix du carburant se répercutent directement sur les tarifs de transport, tandis que les dépenses de santé pèsent lourdement en l’absence de couverture universelle effective pour tous.