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Justice : l’ancien DG de l’ANAMO, Maodo Malick Mbaye, obtient une liberté provisoire

12 août 2026 Actualité

 

 

L’ancien Directeur général de l’Agence nationale de la maison de l’outil (ANAMO), Maodo Malick Mbaye, a obtenu une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire ce mardi 11 août 2026. L’information a été confirmée par l’un de ses avocats.

 

Maodo Malick Mbaye était détenu depuis le 22 juillet 2025. Il avait été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet du Pool judiciaire financier dans le cadre d’une procédure portant sur sa gestion à la tête de l’ANAMO.

 

Les poursuites portent notamment sur des faits présumés d’association de malfaiteurs, d’escroquerie et de détournement de deniers publics, pour un montant estimé à plus de 600 millions de francs CFA.

L’ancien responsable est également poursuivi pour faux et usage de faux en écritures administratives et de commerce, ainsi que pour blanchiment de capitaux

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