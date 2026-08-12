​Blanchi par la justice, le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye crache ses vérités : « Pour moi, c’est un non-événement »

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Accusé à tort dans une affaire de mœurs (acte contre nature) qui avait enflammé la toile, le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye est revenu sur cette épreuve après avoir obtenu un non-lieu.

Interrogé par la TFM, il a qualifié toute cette tempête médiatique de « non-événement » sur le plan personnel, affirmant avoir gardé « la conscience tranquille » dès le premier jour.

S’il a choisi de garder le silence pour laisser la justice faire son travail, il déplore en revanche l’impact violent de cette exposition sur ses proches : « ce qui fait mal, c’est les proches, l’entourage, ne sont pas forcément préparés à encaisser toute cette tempête médiatique. »

Revenant sur son interpellation inopinée sur son lieu de travail, il a salué le « professionnalisme » et « l’humanité » des gendarmes tout en soulignant qu’il ignorait initialement l’objet de la procédure.

Il a battu en brèche l’ensemble des accusations relayées sur la place publique, martelant avec certitude : « tout ce qui a été dit sur la place publique me concernant est totalement faux. »

L’enquête s’est refermée après l’analyse de brefs échanges textuels avec un jeune collaborateur, qu’il a qualifiés de « simples métaphores » sans aucun lien avec les accusations portées contre lui, estimant qu’aujourd’hui « l’histoire nous a donné raison ».

Tournant définitivement cette page judiciaire, il compte reprendre le plateau et renouer avec ses activités professionnelles. Malgré les péripéties traversées, il ne pense pas sortir du pays, affirmant avec assurance : « je me sens bien au Sénégal ».