Affaire des présumées lesbiennes : la brigade de Keur Massar atteint la barre de 12 arrestations

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Selon Libération, dans son édition de ce mardi, dans la banlieue de Dakar, la Brigade de recherches de Keur Massar a atteint la barre des 12 arrestations, dans l’affaire relative aux présumées lesbiennes.

Pour rappel, des soupçons liés à des accusations d’association de malfaiteurs et d’actes contre nature avaient conduit à huit arrestations dont Fatou Mar, Mame Diarra Fall et Madjiguène Ndiaye alias Mathlou. C’est donc l’exploitation des téléphones des mises en cause qui a permis encore quatre arrestations à Dakar. Parmi elles, il y a Adji Ngom dite «Peuzi» et Fatou Bineta Sylla alias «Paliss ». Les Investigations se poursuivent.