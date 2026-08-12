Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
tribunal dakar

Affaire des présumées lesbiennes : la brigade de Keur Massar atteint la barre de 12 arrestations

12 août 2026 Actualité

Selon Libération, dans son édition de ce mardi, dans la banlieue de Dakar, la Brigade de recherches de Keur Massar a atteint la barre des 12 arrestations, dans l’affaire relative aux présumées lesbiennes.

Pour rappel, des soupçons liés à des accusations d’association de malfaiteurs et d’actes contre nature avaient conduit à huit arrestations dont Fatou Mar, Mame Diarra Fall et Madjiguène Ndiaye alias Mathlou. C’est donc l’exploitation des téléphones des mises en cause qui a permis encore quatre arrestations à Dakar. Parmi elles, il y a Adji Ngom dite «Peuzi» et Fatou Bineta Sylla alias «Paliss ». Les Investigations se poursuivent.

Tags

Vérifier aussi

machette

Magal de Touba : un « couple » attaqué à la machette, la femme violée par cinq hommes

  Le Commissariat d’arrondissement de Ndamatou a mis la main sur cinq membres d’un groupe …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved