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Le ministère de l’Éducation nationale annonce un recrutement spécial de 2 527 enseignants

13 août 2026 Actualité

Le ministère de l’Éducation nationale du Sénégal s’apprête à recruter 2 527 enseignants supplémentaires pour l’année scolaire 2026/2027.

Dans une lettre d’invitation datée du 12 août 2026, le Secrétaire général du ministère, Papa Malick Ndao, convoque les secrétaires généraux des syndicats d’enseignants les plus représentatifs à une rencontre de partage sur le sujet.

 

La réunion est fixée au jeudi 13 août 2026 à partir de 11 heures, dans la salle de réunion du Secrétariat général du ministère. Cette démarche, effectuée sur autorisation du gouvernement, vise à concerter les partenaires sociaux autour des modalités de ce recrutement exceptionnel destiné à renforcer le personnel enseignant pour la rentrée à venir.

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