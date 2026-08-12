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CHEIKH DIBA

Finances publiques : le Sénégal lance la préparation opérationnelle du budget 2027

12 août 2026 Actualité

 

Le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan a réuni ce mercredi les acteurs de la chaîne budgétaire pour amorcer la préparation de la loi de finances initiale pour l’année 2027, structurée autour de la lettre circulaire du 30 juillet.

 

Représentant le ministre Cheikh Diba, le directeur de cabinet Babacar Cissé a souligné que cet exercice vise à harmoniser la compréhension des orientations gouvernementales et à optimiser la programmation budgétaire afin de prévenir les contraintes d’exécution.

 

Pour cet exercice 2027, les autorités privilégient la rigueur et la soutenabilité financière. Le directeur général du Budget, Massamba Dieng, a précisé que la priorité sera accordée à l’achèvement des chantiers d’investissement déjà lancés avant tout nouvel engagement, les projets futurs devant s’aligner strictement sur les axes de l’Agenda national de transformation.

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