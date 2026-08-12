Le FDR affine sa stratégie électorale et confie sa coordination à Modou Diagne Fada

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Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) entend renforcer son dispositif en perspective des prochaines échéances électorales. Réunie en conférence hebdomadaire ce mercredi 12 août 2026 à Dakar, la coalition politique a réaffirmé sa volonté de veiller au strict respect du Code électoral et du calendrier électoral.

Le regroupement de l’opposition entend également se préparer à toutes les éventualités, en travaillant à la mise en place d’une coalition capable de mener la bataille électorale, quelles que soient les modalités et la date des prochains scrutins.

Pour traduire cette ambition sur le terrain, la Conférence des leaders a appelé les différents départements à accélérer l’installation de leurs coordinations locales. Ces structures seront chargées de porter les orientations du FDR au niveau territorial, de veiller au respect des engagements pris et de préparer les campagnes électorales dans leurs localités.

La coalition poursuit par ailleurs sa réorganisation interne. Conformément aux dispositions de sa charte constitutive, le FDR a engagé la restructuration de ses commissions permanentes et procédé à un changement à sa tête.

Le ministre Modou Diagne Fada a ainsi été désigné nouveau coordonnateur de la plateforme, en remplacement du ministre d’État Oumar Sarr. Ce dernier a reçu les félicitations et les remerciements de ses pairs pour le travail accompli au cours de son mandat.

Avec cette réorganisation, le FDR affiche sa volonté de renforcer son implantation territoriale et de consolider son dispositif en vue des prochaines batailles électorales.